Pronunciamento

Babal se posicionou em meio à polêmica e afirmou que "não tinha conhecimento do uso de imagens não autorizadas na divulgação do produto". O influenciador mencionou que teve "resultados satisfatórios" com o remédio e divulgou a campanha com imagens que não selecionou. "Devo satisfação ao meu público por não ter verificado a procedência das imagens", relatou.