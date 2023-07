Reprodução / Instagram / @caroline.luzaguiar Esposa de Frank Aguiar revela doença rara

Caroline Aguiar, a esposa do cantor Frank Aguiar, revelou por meio de um post no Instagram na segunda-feira (3) que foi vítima da síndrome Stevens-Johnson, uma doença rara que causa queimaduras na pele. Na postagem, Caroline comemorou o aniversário, a superação da doença e celebrou uma “segunda vida”.

A revelação pegou seus seguidores de surpresa. O post que tem um compilado de imagens em que aparece com queimaduras no rosto e no colo do peito, na legenda, ela escreveu: "Eu achei que eu ia morrer. Fiz até vídeo me despedindo, juro que achei que ia morrer. E Deus me deu mais uma oportunidade”, começou.

“Minha boca estava toda ferida, eu perdi 7 quilos e lembro, eu não conseguia fazer coisas simples, como andar, comer, doia muito, xixi nem se fala. Mas sou filha de um Deus vivo e estou aqui hoje para contar para vocês”, explicou.

No texto ela também agradeceu o marido, família, amigos e profissionais do hospital que ajudaram na recuperação dela.

Veja o post na íntegra