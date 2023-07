Reprodução/TV Globo Zé Celso Martinez

Na última segunda-feira (3), o dramaturgo José Celso Martinez, de 86 anos, deu entrada emergência do Hospital das Clínicas, em São Paulo, com queimaduras em 60% do corpo. Devido a gravidade do estado de saúde, ele foi encaminhado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e foi entubado.

Segundo informações de O Globo, o dramaturgo teria se queimado em casa após um incêndio provocado pelo aquecedor. O aparelho teria caído no chão e alastrado fogo pelo apartamento. Além de Zé Celso, outras três outras pessoas também teriam se ferido, mas com menos gravidade. Elas estão sendo atendidas e um posto de saúde.



O artista mora perto do Hospital das Clínicas. Após o acidente, que ocorreu na parte da manhã, oito viaturas foram enviadas ao local.



Zé Celso é considerado um dos principais dramaturgos do Brasil desde o anos de 1960, quando passou a liderar o Teatro Oficina, em São Paulo.

