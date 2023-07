Reprodução/ Globo Manoel Soares no "Encontro"





O apresentador Manoel Soares, demitido do "Encontro" pela Globo na sexta-feira (30), quebrou o silêncio após ser acusado de ter um comportamento problemático nos bastidores da atração global.

Chateado com as acusações que se espalharam na web após a demissão, Manoel garantiu que vai entrar na Justiça e sinalizou que as notícias são racistas. "Eu não sou o primeiro e nem o último homem com minhas origens que vai ser alvo de ataques dessa forma. Há séculos usam a estratégia de alegar comportamento abusivo para desqualificar homens negros. Já vi isso muitas vezes. É meu compromisso de vida combater o racismo", disse Manoel Soares.

O ex-apresentador da Globo afirmou que a repercussão afetou a família e pessoas próximas. "Eu lamento pela tristeza que amigos e familiares estão passando por conta desse desrespeito", contou Manoel.

Manoel foi demitido do Grupo Globo na sexta-feira (30), deixando o "Encontro com Patrícia Poeta", da Globo, e o "Papo de Segunda", do GNT, de uma só vez. Após a notícia se espalhar, surgiram rumores de que o convívio com o apresentador na emissora era complicado.