Traição

Preta Gil e Rodrigo Godoy se casaram em 2015 e, após sete anos de relacionamento, a cantora confirmou a separação do personal trainer neste ano. O divórcio aconteceu diante da traição de Rodrigo com Ingrid Lima, ex-stylist da artista. Preta já falou abertamente do assunto, como no "Mais Você", quando citou a "dor profunda" de descobrir que foi traída enquanto tratava um câncer no intestino.