Viih Tube desabafa sobre mudanças na gravidez: "Isso acontece com todo mundo"





A influenciadora Viih Tube contou por meio do Instagram as mudanças que sofreu no corpo durante a gravidez, nesta quinta-feira, (29).

Ela falou da diferença dos tamanhos que usava e que está usando hoje e disse que não se sente confortável no corpo atual. "Todo mundo sabe que eu engordei na gravidez. Vamos falar de números agora. Eu usava, na mesma loja que eu sempre compro, saia e shorts PP. Da mesma loja, essa calça é GG. Quando eu fui comprar e vi que deu certinho, eu falei: 'Caramba. Estou usando GG'. Fui do PP para o GG".

"Essa conversa que estou tendo com vocês não é algo que me orgulho não. Na verdade, eu me sentia muito melhor no PP. Tem mulheres que se sentem bem mais gordinhas, mas não é o meu caso. Eu tive que ter um processo na minha mente para entender o que aconteceu comigo", completou.

A influenciadora ainda comentou que recebeu diversos julgamentos em relação a aparência. A família possui uma doença na tireoide que é hereditária, o que contrbuiu para o ganho de peso. "Estou falando isso para as mulheres que estão vivendo isso saibam que isso acontece com todo mundo, muitas mulheres não engordam e até perdem peso, mas têm mulheres que engordam e se isso acontecer com você, que é um processo da mente, de entender que seu corpo virou um ninho para o seu bebê e que se quiser mudar vai ser algo gradativo.", disse ela.

Viih Tube, logo que completou 1 mês de parto, fez um vídeo sobre as mudanças no corpo, onde relatou que engordou 22 kilos durante a gravidez. Na postagem, ela mostrou com detalhes as manchas deixadas na pele, olheiras no rosto, o corpo mais flácido e algumas estrias.