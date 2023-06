Reprodução/Twitter Monica e Tim já tinham um caso desde de outubro do ano passado





A atriz Monica Bellucci confirmou o namoro com o cineasta Tim Burton, nesta quarta-feira, (28). O casal já tinha um relacionamento escondido a quatro meses e teriam se aproximado em um festival na França.

A artista, em entrevista para a revista Elle francesa, esclareceu sobre a relação: "O que posso dizer... Estou feliz por ter conhecido o homem, antes de mais nada. É um daqueles encontros que raramente acontecem na vida... Eu conheço o homem, eu o amo, e agora vou conhecer o diretor, outra aventura começa", afirmou Monica.

Ele e a namorada estão filmando juntos o filme "Os Fantasmas se Divertem 2", que será exibido em 6 de setembro e 2024. Durante a conversa, ela contou que já amava tanto o cineasta quanto as obras que havia feito: "Eu amo Tim. E eu tenho grande respeito por Tim Burton. Eu amo esse mundo dos sonhos onde os monstros são gentis, como se pudéssemos transformar nossos aspectos mais sombrios em algo brilhante, perdoador. Os filmes de Tim Burton falam muito sobre isso", disse Monica.

Tim Burton ficou conhecido por produzir diversos trabalhos no cinema como "A Noiva Cadáver", "Edward Mãos de Tesoura" e "Batman Returns". Além disso, ele protagonizou a primeira temporada da série"Wandinha", disponível na Netfilx.

Monica Bellucci foi casada com o Vicent Cassel até 2013, com quem teve duas filhas, Deva, de 18 anos e Leonie, de 12. Depois conheceu o artista Nicolas Lefebvre e se separaram em 2019. Já Tim foi casado com a atriz Helena Boham-Carter e teve dois filhos, William de 23 e Nell, de 15 anos.