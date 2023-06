Claudia Abreu

Segundo a colunista Patrícia Kogut, a atriz decidiu não renovar o contrato fixo com a Globo e estará em "Sutura", série no Prime Video, plataforma de streaming da Amazon. Claudia Abreu encerra a trajetória na emissora com Desalma (2020-2022) -- série do Globoplay que foi cancelada após a segunda temporada.