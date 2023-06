Bruna Biancardi

Em 2022, Neymar assumiu o namoro com Bruna Biancardi com quem está até hoje. Eles terminaram no ano passado, mas voltaram no início deste ano. Em abril, a influencer anunciou a gravidez e, no último fim de semana, os dois revelaram que serão pais de uma menina, Mavie. Mas nem tudo são flores no relacionamento. Neymar teve uma traição exposta na última semana e usou o Instagram para fazer um pedido de desculpas público à namorada.