8 cantores machucados por fãs no palco

Ava Max

Ava Max foi vítima de agressão em cima do palco após um homem invadir o local e atingi-la com um tapa no rosto. Ela seguiu a apresentação, mas segundos depois saiu do palco. "Ele me deu um tapa tão forte que arranhou o interior do meu olho. Ele nunca mais vai a um show meu", garantiu ela nas redes sociais.