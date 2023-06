Indireta?

Após a declaração de Flávio José supostamente contra Gusttavo Lima, Xand Avião dedicou apoio publico ao cantor. No São João de Capina Grande, Xand comentou: "Essa homenagem eu queria fazer para um cara chamado Flávio José, que é paraibano igual vocês, que tem orgulho de ser nordestino, e aqui, e em lugar nenhum do Brasil e do mundo, ninguém vai derrubar nosso mugunzá. Sejam bem-vindos a um show de forró, com cantor de forró cantando forró".