Reprodução/TV Globo Rafa Kalimann

A Dança dos Famosos 2023 está na reta final. Neste domingo (25), quatro duplas se apresentaram e três seguem para a finalíssima do programa. Rafa Kalimann, Bruno Cabrerizo, Carla Diaz e Priscila Fantin apresentaram coreografias de dança contemporânea, em disputa acirrada, que conquistou notas altas do júri técnico e do júri artístico, formado por Ingrid Guimarães e Bruno Gagliasso. Bruno Cabrerizo foi eliminado e os demais seguem rumo ao pódio da competição.





Reprodução/TV Globo Priscila Fantin





Reprodução/TV Globo Bruno Cabrerizo





Reprodução/TV Globo Carla Diaz