Reprodução/Instagram Rogerio Flausino participou do aniversário de 18 anos de Romeo

Marcos Mion compartilhou com seus seguidores neste domingo (25) momentos emocionantes do aniversário de 18 anos de seu filho Romeo, que contou com a participação de Rogério Flausino.

"Festa de 18 anos do Romeu. Foi tão bonito que o tempo até parou! E todo mundo que tava lá se sentiu nascendo outra vez! Tem que assistir duas vezes! Uma pra cada ângulo de tão lindo que tá isso! Quando uma pessoa é impactada com amor puro, ela ativa sua própria produção de amor. Nessa noite isso aconteceu em escala e o resultado foi um monte de corações bons, do bem, unidos, formando uma muralha intransponível de amor! Foi lindo, pq você é o amor em forma de gente, meu filhote! Você, com suas características autistas, traz o melhor que cada um tem dentro de si pra fora. Que linda missão a sua!

.

Destaque eterno para meu irmão @rogerioflausinooficial que veio de Belo Horizonte atender ao convite que Romeo fez sozinho pra ele! Aliás, falando em coração bom, ser humano do bem, Rogério pegou esse fila algumas vezes! Te amo, mano! Não sei nem como um dia vou conseguir te agradecer! Enche o coração de pai ver como você conecta com ele! E último detalhe: eu tenho filho maior de idade, bicho! Pelamor…hahahah! Que delícia de vida!!", escreveu Mion. Confira as imagens.