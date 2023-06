Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso comemoram 10 anos de Títi com festa inspirada em Wandinha Addams

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso vão comemorar os 10 anos de Títi neste domingo (25) com uma festa inspirada na série favorita da filha: Wandinha, personagem da Família Addams que tem uma série homônima na Netflix.

Antes da festa, Giovanna mostrou um vídeo que a família gravou com a aniversariante, em que aparecem vestidos como se fossem membros da Família Addams e Títi fosse a Wandinha. "Vocês estão PREPARADOS? Hoje é dia de FESTA da #Títi Addams e a #Familia Ewbank Gagliasso já entrou no clima!!! #TítiBday10", escreveu a apresentadora na legenda. Veja as imagens.