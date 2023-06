Reprodução/Instagram Jake Leal fez desabafo nas redes sociais

Neste domingo (25), a ex-BBB Jake Leal surgiu aos prantos nos stories do Instagram, afirmando que sua mãe está desaparecida há dois meses. No relato, ela afirmou que estava com crise de ansiedade por causa dos acontecimentos e que resolveu falar do caso apenas agora. Jake também pediu ajuda dos seguidores nas buscas pela mãe.

Reprodução/Instagram Jake Leal voltou às redes para dizer que estava mais calma



“Gente, eu cheguei num momento da minha vida que eu não estou mais conseguindo segurar. Eu tive uma crise de ansiedade agora no meio da minha aula de bike, que eu sempre finjo que está t tudo bem. Minha mãe tem depressão e bipolaridade, e ela fugiu de casa. Hoje faz dois meses. Meu pai já tentou encontrar ela, minha família já tentou encontrar ela postando em programa de TV e nas redes sociais”, disse.

Reprodução/Instagram Em seguida, reclamou de estar sofrendo ataques nas redes



A ex-BBB afirmou que guardou segredo a pedido do pai. “Meu pai pediu pra não expor isso pra poder evitar pessoas oportunistas ou trotes, essas coisas. Mas não estou conseguindo conviver mais com isso. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda a achar minha mãe, eu não aguento mais, eu não aguento mais fingir que está tudo bem”.

Reprodução/Instagram Jake compartilhou cartaz com informações da mãe

A influenciadora voltou a postar vídeos dizendo que estava mais calma. Em seguida, apareceu muito transtornada, dizendo que estava sendo acusada de falar sobre a mãe para conseguir likes. Jake lamentou os ataques que recebeu após divulgar que a mãe está desaparecida.

“Minha família pediu para eu não expo isso porque as pessoas estão dizendo que eu estou falando que minha mãe está desaparecida para ganhar like. Que tipo de ser humano vai falar isso, postar foto da mãe, expor toda a vulnerabilidade e dor, para ganhar like? Quando as pessoas passam mal ou se suicidam, todo mundo fica com dó. É uma hipocrisia muito grande nesse mundo de internet. Meu pai falou para não postar porque ia piorar minha ansiedade, e é exatamente isso que tá acontecendo”, desabafou. “Vocês querem destruir a vida das pessoas”.

Jake Leal chora e revela que a mãe está desaparecida parte 3 pic.twitter.com/34K4V4pHc5 — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) June 25, 2023