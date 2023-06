Reprodução/Instagram Jarbas Homem de Mello toma primeiro banho de chuveiro com Luca

Jarbas Homem de Mello, marido de Claudia Raia, encantou a web ao compartilhar um vídeo em que aparece dando banho de chuveiro no filho do casal, Luca. Os seguidores, entre anônimos e famosos, como Eliana, Fafi Siqueira e Klebber Toledo, elogiaram o papai de primeira viagem pelo cuidado com o pequeno. Confira!