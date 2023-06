Reprodução Justiça de SP reabre ação sobre união estável de Gugu com Thiago Salvático

A Justiça de São Paulo decidiu reabrir a ação de Thiago Salvático em que o chef de cozinha pede o reconhecimento de união estável com Gugu Liberato. Com a decisão, Thiago volta à disputa pela herança deixada pelo apresentador.

Em janeiro de 2023, o pedido de união estável foi negado pela Justiça, quando o juiz responsável extinguiu a ação. Para o magistrado José Walter Chacon Cardoso, da 9ª Vara da Família e Sucessões de São Paulo, o caso tinha sido dado como extinto “sem exame de mérito”.

A mudança do desembargador Galdino Toledo Júnior foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico e determina o retorno dos autos à primeira instância para que a família do apresentador possa ser citada no processo e responder ao recurso apresentado.

A viúva do apresentador, Rose Miriam, 59, se manifestou nas redes sociais, posando ao lado das filhas e dos advogados. Os comentários aconteceram após Rose posar sorridente ao lado das filhas, Marina e Sofia, 19, e dos advogados Nelson Willians e Jacob Daniel Broder, após o STJ decidir que ela não é herdeira de Gugu Liberato e as gêmeas apoiarem a inclusão da mãe no testamento deixado pelo apresentador.

"Para mim é motivo de grande alegria e tranquilidade ter pessoas tão incríveis na minha vida.Minhas filhas se mostram como se transformaram em grandes mulheres;guerreiras,felizes,generosas e acima de tudo, tementes à Deus. Dr Nelson e Dr Daniel posso com firmeza dizer que não são somente meus advogados como também amigos para toda a vida. Só tenho motivos para agradecer à Deus por tudo isso", escreveu.