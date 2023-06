Reprodução/ Instagram Aline Midlej dá à luz Celeste

"Bem vinda Celeste! Vem brilhar nesse dia de São João e pular a fogueira de amor que aquece nossos corações. Você é o maior presente das nossas vidas!

Obrigado a todas e todos que mandaram energias positivas, muito amor e votos de saúde para nossa Celeste. Ela é perfeita", escreveu Rodrigo Cebrian, marido da jornalista Aline Midlej, no Instagram, na tarde deste sábado (24), ao compartilhar uma imagem da nova família.

Amigos famosos e jornalistas deixaram muitos comentários na postagem. "Bem vinda, Celeste!", escreveu Luciano Huck; "Viva Celeste!!!! Parabéns, queridos. Um beijo meu na mamãe linda da Celeste", disse Natuza Nery; "Viva Celeste!!!! Parabéns, queridos. Um beijo meu na mamãe linda da Celeste", comentou ainda Preta Gil.



A âncora do Jornal das 10, da GloboNews, de 40 anos de idade, compartilhou a notícia da gravidez com os fãs nas redes sociais em dezembro de 2022. "Celeste e nosso Natal celestial", escreveu Aline no Instagram. Aline saiu de licença maternidade na 39ª semana de gestação e ganhou homenagens de colegas de redação.