A busca por fama

Com o sucesso da 1ª temporada, a busca por fama também entrou nos radares dos participantes, nem que para isso, eles tenham que fingir um casamento. A situação fica evidente quando Will Domênico finge uma história de amor, engana a própria produção e termina com Verônica no altar, na frente dos convidados. Meses depois, ele está como participante cotado para o ‘De Férias com Ex’, um reality de pegação. Que reviravolta!