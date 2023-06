Reprodução/Instagram Nicole Bahs apresenta Camila Queiroz, a nova integrante da casa





A influenciadora Nicole Bahls compartilhou com os fãs novo animal de estimação, pelas redes sociais. Ela pediu aos seguidores que adivinhassem qual seria o novo pet e que escolhessem o nome do bichinho.

Nicole já teve macacos como animais de estimação, mas foram retirados pelo Ibama de sua residência. "Estou explodindo de felicidade porque chegou uma nova integrante aqui em casa. "Macaquinho não, gente. Macaquinho não pode.", explicou.

A influenciadora pediu suguestões de nomes para o bezerro e o mostrou pelos stories. "Vou seguir linha de raciocínio de artistas brasileiros. "Olha que coisa mais fofa a minha bezerrinha, vai ser uma vaquinha quando ficar adulta".

Nicole disse que irá construir uma nova casa para o animal, após viralizar na internet ao expor o galinheiro de luxo. "A vaquinha chegou primeiro que o cocho, que é o comedouro delas. Então improvisei. Comprei duas bacias para colocar a alimentação delas. Como é menininha, comprei a bacia rosa. Ela é muito fofinha, já dei banho nela hoje de manhã", afirmou.

Muitos internautas comentaram na publicação que a influenciadora fez nas redes, ao lado da bezerrinha e elogiaram o filhote. "Ela é uma fofa", escreveu um, "Que linda !!!! Já quero conhecer", disse outro.

No último vídeo do perfil do Instagram, ela escolheu o nome do pet, que se chamará Camila Queiroz. "Tem tudo a ver com ela, que é muito linda, charmosa e meiguinha. Admiro muito essa pessoa."