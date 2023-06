Reprodução Alexandre Frota detalha casamento com Claudia Raia: 'Traiu'

O ex-deputado federal Alexandre Frota deu detalhes do casamento que teve com a atriz Claudia Raia. Eles foram casados de 1986 a 1989. Em entrevista recente, o ator revelou que o término da relação foi conturbado e que ambos se traíram.

Alexandre Frota rebateu as declarações negativas que a atriz tem dado desde o término do casamento. "Hoje ela fala que foi um grande erro, mas ela curtiu muito aquele casamento, ela era extremamente apaixonada e gostou muito das noites que teve comigo", declarou ao Leo Dias.

Embora a relação com Claudia não seja a mais amigável, Frota diz não se arrepender dos anos ao lado da atriz. "O casamento foi muito bacana, aproveitamos muito. Foram três anos namorando, três anos casados, e no final todo mundo se traiu".

No fim do matrimônio, ambos estavam tendo casos extraconjugais e Claudia Raia o traiu com o amigo Raul Gazolla.

"Gazolla é meu amigo, morro de paixão por ele. Ele confirmou isso. Eles saíram. Porra, quem não foi [corno] nesse país?", debochou.

Discreto, Frota recusou mencionar as mulheres com quem se relacionou durante o casamento com Raia, mas afirmou ter tido relações com outras atrizes da Globo. "Não tem como eu falar, porque a lista é grande. Não foi uma zona [o casamento], mas o final foi conturbado".

"A gente está numa emissora fazendo muito sucesso. Você fica oito meses contracenando com uma atriz, beijando, fazendo cenas sem roupa. Acaba acontecendo, porque você tem mais relação com a atriz com quem você está trabalhando do que com sua mulher em casa", adicionou.