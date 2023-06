Reprodução/Instagram Isis Valverde arrasa em tutorial em inglês, mas desaponta fãs na falta de legendas





Hablou! Em vídeo de maquiagem, a atriz Isis Valverde apareceu narrando tutorial em inglês e chocou diversos internautas, em publicação do Instagram, nesta terça-feira (20).

Com a cara lavada, a artista gravou o vídeo explicando como é sua maquiagem do dia a dia, mostrando os diversos produtos que utiliza. Porém, a famosa gerou polêmica ao explicar o passo a passo em inglês e não colocar legenda em português para os fãs compreenderem. "Não entendi nada mas assistir tudo (risos)", comentou um internauta, “Vou deixar um biscoito para você, mas na próxima vamos por legenda?!”, disse outro.

Mesmo levando críticas, vários seguidores elogiaram o inglês e a beleza de Isis. Além da dica de make ajuda a aprender o inglês! Very well!!!", falou um, "Linda! E parabéns pela perfeita dicção in English.", completou outro.