Reprodução/Instagram Preta Gil comemora retorno aos palcos

Em meio a um tratamento contra o câncer, Preta Gil comemorou o retorno aos palcos em shows especiais ao lado da família. Emocionada, a cantora compartilhou um vídeo com registros do show, agradecendo ao público e descrevendo o que tem sentido com as novas apresentações.

Ao som da música “Vá se benzer”, a cantora escreveu: “Quando estava na UTI, depois da sepcemia, eu pensava na oportunidade que Deus estava me dando de continuar minha trajetória e de lutar pela minha vida e minha felicidade! Estar no palco com a minha família, no meio do meu tratamento oncológico, é uma dádiva de Deus! Por isso, tenho aproveitado cada segundo ao lado deles, mesmo com algumas limitações, pois esses shows têm sido uma dose muito forte de cura através da arte, do acolhimento e do amor! Obrigada família! Obrigada meu Rio de Janeiro! Hoje tem mais, o último aqui no Rio e final de semana que vem tem BH e SP!”

