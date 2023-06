Reprodução/Instagram Virginia e a filha Maria Flor

Virginia Fonseca aproveitou o sábado para se divertir com a família e encantou os fãs ao compartilhar uma foto na qual aparece dando um beijo na bochecha da filha caçula, Maria Flor, de 7 meses, que aparece com uma expressão divertida.

Na imagem, a empresária de 24 anos aparece de biquíni ao aproveitar o dia de sol e piscina na casa da família em Goiânia (GO). No que seria uma foto fofa com a filha, o resultado acabou ficando engraçada, graças a reação da menina, que divertiu os seguidores.

"Eu amassooooo mesmoooooo, gostando ou não", escreveu Virginia.

"A florzinha 'estou sentindo minhas forças indo embora'", brincou uma fã. "A Flor 'me tira daqui'", brincou outra. "A Flor 'acaba pelo amor de Deus", escreveu uma terceira. “A Flor ‘socorro Deussss’”, escreveu outra, fazendo referência à música que virou meme.

Maria Flor é fruto do casamento de Virginia com o cantor Zé Felipe, com que também tem Maria Alice, de 2 anos.