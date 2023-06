Reprodução/Instagramg Quatro casais e 10 filhos se reúnem para foto entre amigos

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro, Tiwana Mendonça e Mauro Lemos, Francisca e Ricardo Pereira se reuniram neste sábado (17), no Rio de Janeiro, e fizeram questão de registrar o momento especial em uma foto mostrando todas as famílias.

"Há 13 anos éramos 8",escreveu Francisca na legenda da foto na qual os quatro casais aparecem com seus respectivos filhos: Titi, Bless e Zyan, de Bruno e Giovanna, Luísa e Bento, de Fernanda e Raoni, Julieta, Francisca e Vicente, de Ricardo e Francisca, e Luiza e Enzo, de Mauro e Tiwana (10, no total).

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.