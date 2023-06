Reprodução/Instagram - 17.06.2023 Kourtney Kardashian anunciou gravidez de Travis Barker em show do Blink-182

A empresária Kourtney Kardashian aproveitou uma apresentação do Blink-182 para anunciar publicamente que está esperando o primeiro filho com o marido e baterista da banda, Travis Baker, ao mesmo tempo em que faria o anúncio ao futuro pai. No entanto, parte do público nas redes sociais se mostrou cético quanto a surpresa, apontando que Travis já estaria ciente.

“Kourtney Kardashian anuncia que está grávida no show e no vídeo mostra barriguinha? Como é que Travis não sabia que ela estava grávida? Me parece encenado”, suspeitou uma fã no Twitter.

“Kourtney kardashian dizendo a Travis Barker que está grávida e cheia de barriga me deixou fraca como se as pessoas realmente pensassem que ele não sabia antes do show??” acrescentou outro.

unless it was just their pregnancy reveal to the public, and they already knew she was expecting. That makes more sense. — ArrozConPollo ✈️ (@KiannaBanana) June 17, 2023

Outros acharam suspeito que o músico do Blink-182, não soubesse sobre a gravidez devido ao quão carinhoso o casal tem sido em suas recentes aparições em público - o casal chamou a atenção trocando beijos em um evento de UFC no último sábado (10).

"Eles estão muito delicados para não saber", escreveu uma pessoa desconfiada.

"Meu Deus, eu literalmente falei a mesma coisa [parece] que o homem vive dentro dela [risos]", concordou outro.

Alguns fãs, no entanto, apontaram o anúncio apenas como uma homenagem ao clipe de 1999, da música “All The Small Things”, no qual uma mulher aparece segurando um cartaz com a mesma frase.

“O anúncio da gravidez foi para nós [público], Travis sabia que ela estava grávida, Kourtney estava em um show da TS (Taylor Swift) há menos de um mês e era óbvio que ela estava grávida”, escreveu um fã mais atento.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!

Kourtney Kardashian e Travis Barker já haviam compartilhado a vontade de aumentar a família durante o reality show "The Kardashians". A empresária contou que tinha óvulos congelados, mas passou por dificuldades de engravidar a partir da fertilização in vitro.

Kardashian já é mãe de Mason Dash, Penelope Scotland e Reign Aston, frutos do relacionamento antigo com Scott Disick. Barker também é pai de dois filhos, Alabama e Landon, frutos da relação com a ex-esposa Shanna Moakler.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.