Reprodução/Instagram Juliette exibe sensualidade em fotos na Grécia

Juliette, que está em viagem pela Grécia, aqueceu a temperatura pelas redes sociais neste sábado (17), ao compartilhar fotos de biquini e “montada” em uma rede no hotel no qual está hospedada.

A cantora “sensualizou” de cabelos soltos e barriga definida recebeu elogios de fãs e famosos nos comentários. Juliette está em viagem pela Europa com Anitta, Jade Picon, Marina Sena e Vivi Wanderley.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.