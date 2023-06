Reprodução/Globo Sidney Magal conta sobre mal-estar e pretende voltar aos palcos em julho





O cantor Sidney Magal contou que passou por um acidente, no dia 25 maio, durante um show em São josé dos Campos, em São Paulo. Ele teve um acidente vascular no cérebro e teve que ficar internado por duas semanas no hospital.

Em uma entrevista com a jornalista Guiliana Girardi, que será exibida no Fantástico, neste domingo, ele falou do mal-estar e como se sentiu naquele momento. "Eu fiquei muito assustado. Será que eu vou embora assim? E é uma coisa que eu pedi sempre a Deus. Não quero morrer no palco, apesar de amar o palco, mas para mim é um lugar de energia, de alegria.", desabafou.

Leia também

O cantor ainda fala que se se sente bem por agora e está pronto para voltar a fazer shows a partir do mês de julho. "Eu acredito que não vá ter que adiar nem cancelar, porque estou me sentindo já muito bem disposto para tudo. Eu estou vendo que não vai ter problema.", disse.

Prestes a completar 73 anos na próxima segunda-feira, ele receberá uma exposição em homenagem aos 50 anos de carreira, chamada "Sidney Magal- Muito mais que um amante latino americano", que estará dísponivel para o público entre os dias 20 e 29 de junho, no Centro Cultura Correios, em São Paulo.