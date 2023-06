Reprodução/Instagram Nicole Bahls mostra galinheiro luxuoso em mansão

Nicole Bahls surpreendeu os seguidores nesta sexta-feira (16) ao mostrar detalhes do galinheiro luxuoso que tem na sua mansão.

O ambiente conta com muito espaço e até uma piscina para os animais. Pelos Stories, a influenciadora exibiu cada cantinho e comentou sobre os cuidados com as galinhas e galos.





"Bora pegar uma couve para dar para as galinhas e para o galo. Agora tem que plantar mais couve. A galinha come ração de milho e tem a ração também para galinhas poedeiras, para estimular a botar ovos. Mas eles podem comer couve também, que eles gostam", disse ela.

A ex-A Fazenda explicou que segue uma rotina com os bichos. "Eu estou sempre buscando alguma coisinha para as galinhas não enjoarem da alimentação eu mesma não gosto de comer todo dia a mesma coisa. Estou buscado conselhos", contou.

Reprodução/Instagram Galinheiro na casa de Nicole Bahls





