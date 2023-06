Gabi Amarantos

Em 2018 a cantora ficou brava com o fato de poucos terem se manifestado em defesa da comunidade LGBTQIA+ durante a eleição e desabafou: “Ninguém é obrigado a nada, mas a partir do momento que você usa a bandeira do movimento LGBTQI e diz que os ama, você deveria no mínimo se importar com suas vidas”.