Neymar churrasqueiro

Em uma ocasião marcante na Globo, ocorreu um momento curioso no amigo secreto entre o ator Rafael Cardoso e o jogador de futebol Neymar. O atacante foi presenteado com uma faca de churrasco. A situação se torna ainda mais inusitada ao considerar que, no mesmo ano, o jogador desembolsou mais de R$ 10 mil em brincos cravejados de diamante para presentear Paolla Oliveira.