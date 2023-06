Caetano Veloso

No Dia dos Namorados, o cantor se declarou a esposa, Paula Lavigne, e reacendeu a polêmica do relacionamento. Ele tinha 40 anos e ela 13 anos quando tiveram a primeira relação sexual. As idas e vindas do casal foram marcadas por diversas polêmicas, além da acusação de pedofilia contra o artista.