Reprodução/Instagram Jéssica mostra pequeno corte nas redes sociais após o acidente





A ex-BBB e influenciadora Jéssica Muller apareceu via stories do Instagram mostrando pequeno machucado, após sofrer acidente de carro, nesta terça-feira, (13).

Jéssica disse que estava saindo do Uber e foi abrir o porta-malas do carro para retirar a bagagem. Quando fechou, a porta bateu no rosto da influenciadora e fez um pequeno corte entre a testa e o nariz.

A ex-BBB detalhou a situação. "Saí do Uber rápido porque tinha que pegar a mala e não gosto de demorar para não incomodar os carros detrás. O porta mala abriu e quando fui pegar a mala, ele fechou e deu nisso", começou. "Eu sei que podemos pedir para o motorista pegar as coisas no porta mala afinal é o carro deles, mas eu tenho a mania de fazer tudo sozinha. Fica o aviso para cuidarem disso", relatou ela.

Antes do acidente ocorrer, Jéssica anunciou que havia perdido o avô e relembrou alguns momentos vivenciados juntos. "Nossa despedida foi do jeito que a gente é, sorrindo sempre! Nos vemos um dia, vô!", desabafou a influenciadora.

Reprodução/Instagram A ex-BBB publicou pelos stories momentos com o avô

Jéssica ficou conhecida por participar da edição BBB em 2018. Nas redes sociais, ela tem uma vida agitada e bastante ativa, onde posta fotos e vídeos fazendo exercícios físicos e a rotina do dia a dia.