Reprodução/Instagram - 13.03.2023 Vivi Wanderley, Juliette, Anitta, Jade Picon e Juliano Floss curtem férias na Croácia

“Ah, o verão europeu! Começou a viagem”, escreveu Vivi Wanderley, hoje (13), na legenda de uma sequência de fotos com seu namorado, o influenciador e dançarino Juliano Floss, a cantora Anitta, a ex-BBB Jade Picon, e Juliette Freire, campeã do “BBB 21”.



Nas fotos, o quinteto de viajantes aproveita as férias na Europa com o dia ensolarado, passeio de barco e mergulho no mar da Croácia. Além disso, a cantora Vivi também compartilhou o almoço do grupo: uma barca de frutos do mar, com frutas e molhos.







O passeio de ‘férias improvisadas’ teve início após a apresentação de Anitta na “Champions League”. Ontem (12), Dia dos Namorados, a cantora brincou na legenda de um carrossel com fotos dela, de Juliette, de Vivi e de Jade: “É Dia dos Namorados no Brasil, mas estamos na Europa”.



A vencedora do “BBB 21” também compartilhou um vídeo no Instagram na segunda-feira (12). Ela, que trabalha na carreira de cantora desde o fim do reality em que foi campeã, mostrou os mergulhos e trapalhadas dos amigos nos brinquedos infláveis espalhados em um beach club, na Croácia.

Fique por dentro do mundo dos famosos! Veja as notícias no iG Gente!