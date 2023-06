Reprodução/ Instagram - 13.03.2023 Jogador assume a camisa sete do Real Madrid

A plataforma de streaming Netflix anunciou, nesta terça-feira (13), o desenvolvimento de um documentário sobre a carreira do jogador brasileiro, atualmente no Real Madrid, Vinícius Jr., de 22 anos.



O lançamento da produção é prevista para o ano de 2025. No vídeo de divulgação, a plataforma explica: “Um documentário sobre um dos maiores nomes do futebol mundial estreia em 2025”.



“Muito feliz em anunciar o documentário sobre minha vida em parceria com a Netflix”, escreveu o jogador na publicação, via Instagram, em que divulga a produção do longa.



O atleta, que teve destaque como revelação no Flamengo e jogou a última Copa do Mundo de 2022, sofreu ataques racistas de torcedores adversários em estádios espanhóis e terá a história contada através do projeto, que está sendo elaborado desde 2022.



O documentário tem direção de Andrucha Waddington, roteiro assinado por Emílio Domingos e é feito em parceria com a Conspiração - produtora independente da América Latina.

Confira o teaser:





