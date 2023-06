Roberto Carlos e Maria Rita

O cantor se apaixonou por uma fã que assistia ao seu show em 1977. Com apenas 16 anos, ela pôde se envolver com o cantor, 20 anos mais velho, pela reprovação dos pais. Em 1991, eles se reencontraram no show do artista. Quatro anos eles se casamento. Em 1999, Maria morreu vítima de câncer.