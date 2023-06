Fred Nicácio e Fábio Gelonese

Durante a participação no BBB 23, o beijo entre Fred Nicácio e Gabriel Santana na primeira festa do programa gerou muita repercussão. Alguns espectadores levantaram a possibilidade de traição por parte de Fred com o marido, o dentista cosmético Fabio Gelonese. No entanto, o que muitos não sabiam é que Fred e Fabio têm um casamento aberto. O casal se conheceu há oito anos durante um baile de Carnaval e, após quatro anos de relacionamento, decidiram explorar a possibilidade de se envolverem com outras pessoas, mantendo um acordo de abertura no casamento.