Reprodução/Instagram Renata Vasconcellos e irmã gêmea comemoram 51 anos

Muito iguais! Renata Vasconcelos, âncora do Jornal Nacional, e sua irmã, Lanza Mazza, celebraram na noite deste sábado (10) 51 anos com um bolinho para as duas. A semelhança das gêmeas voltou a confundir os seguidores nas redes sociais. Para quem ficou na dúvida, Renata é a de look branco e Lanza a de vestido vermelho estampado.



Uma pequena pinta acima da sobrancelha, que Lanza tem e Renata não tem, ajuda a diferenciar as irmãs. "Força, delicadeza, talento e sensibilidade. É com ela que eu conto. Feliz tudo!", postou Renata em uma foto abraçada à irmã.

Reprodução/Instagram A semelhança das gêmeas confundiu os seguidores