Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa mostra truque para comer comida estragada: 'Fica mara'

Gracyanne Barbosa surpreendeu os seguidores ao expor um truque inusitado para não desperdiçar comida. A esposa de Belo fez um vídeo contando que a sua batata doce havia azedado, mas nem por isso deixaria de comê-la. Pelas redes sociais, ela mostrou o truque que usa para comer os alimentos mesmo depois que estragam.



+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"A batata doce azedou, e aí o que a gente faz? Enche de canela, enche mesmo. Daí não dá pra sentir o gosto de azedo. Fica mara", declarou Gracyanne.



+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!

🚨FAMOSOS INFLUENCIDORES : Gracyanne Barbosa revela 'truque' para comer marmita estragada:



“Aí a batata doce azedou. O que a gente faz? Enche de canela, enche mesmo. E aí não dá pra sentir o gosto de azedo. Fica mara.” pic.twitter.com/faaqNdouyM — Rio West Fm (@RioWestFm) June 11, 2023

A dica chocou os internautas. "Tira o gosto de azedo, mas ganha uma infecção intestinal", disse um. "Outra dica é não deixar azedar e comer normal, sem risco de passar mal", lembrou outro. "Mas nem se eu estiver passando fome eu como algo estragado, tá doida mulher?", pontuou um terceiro.



+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.