João Luiz Pedrosa

O ex-BBB registrou a presença na Parada com um look branco e um casaco vermelho brilhante. Em entrevista ao iG Queer, o professor celebrou a força política da Parada do Orgulho. "Imagine ter a maior Parada do mundo e com um tema que é pensar políticas públicas para essa população. Temos propostas e ideias que vão agregar muito a comunidade", afirmou.