Reprodução/ Instagram Mariana Goldfarb, ex de Cauã Reymond, posa de biquíni

Mariana Goldfarb, ex de de Cauã Reymons, apareceu no Instagram se arrumando de biquíni em frente à câmera. No vídeo, ela faz um charme com as peças e se mostra bem-humorada.

"Estou me namorando para todo mundo ver", disse ela. Depois, a modelo decidiu fazer uma maquiagem básica para usar com o look.

Os post vieram após o término dela com Cauã Reymond, que aconteceu em abril deste ano.

