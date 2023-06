Reprodução/Instagram Thaila Ayala leva o filho Francisco para andar de helicóptero

Thaila Ayala e Renato Góes levaram o primogênito do casal, Francisco, para um voo de helicóptero no Rio de Janeiro. O passeio foi presente da madrinha do menino, Fiorella Mattheis, que também estava lá. "CHICO o menino apaixonado por helicópteros 🚁 Obrigada dinda pelo presente!", escreveu Thaila na legenda de uma sequência de fotos publicada no Instagram na manhã deste sábado (10). Confira!