Reprodução/ Instagram Diogo Nogueira comemora Dia dos Namorados com Paolla Oliveira

Neste sábado (10), Diogo Nogueira já começou a comemorar o Dia dos Namorados com Paolla Oliveira. O cantor postou um vídeo com a atriz e depois uma foto dos dois.

No vídeo, os dois comemoravam dançando coladinhos, com música ao vivo. "Começamos as coemorações", escreveu.

Na foto, em que Paolla e Diogo aparecem agarrados, o cantor garantiu: "Comemorando todos os dias".O casal está juntos desde julho de 2021.

