Nesta quinta-feira (8), MC Mirella publicou um vídeo chorando no Instagram. A funkeira ficou muito estressada após a polêmica com Léo Dias. O jornalista postou um stories falando que ela teria "vendido a gravidez" por ter feito o anúncio da gestação em parceria com uma marca para testes de gravidez.

"Eu simplesmente não consigo nem andar com o carro, conseguem me deixar assim", disse Mirella nos stories.

"Não tem nada a ver com hormônios. Vocês não tem noção do que eu estou passando não esses dias, então falem o que não sabem!", disse Mirella, que completou. "Só quero paz hoje, então por favor, não me procurem".

Em seguida, ela rebateu críticas sobre postar vídeos chorando. "Só estou postando para deixar bem claro que não estou bem e não quero ser incomodada", disse ela.

