Danilo Gentili foi convidado do podcast Flow, cujo episódio foi lançado na quinta-feira (1º), e aproveitou a oportunidade para fazer críticas a Felipe Neto. O apresentador do SBT não poupou palavras ao falar sobre ataques políticos na internet e mencionou o influenciador.

"Quando a gente está falando de censura vêm esses caras fingindo, [dizem] 'faz o L'... Por mais que eu odeie o Felipe Neto, que seja um mala do caramba, foram lá encher o saco do Felipe Neto pelas opiniões dele...”, afirmou Gentili.





Após a polêmica declaração do comunicador, Felipe Neto decidiu se manifestar. Em sua conta no Twitter, na noite desta sexta-feira (02), o youtuber afirmou que não nutre o mesmo sentimento de ódio mencionado por Gentili.

"Poxa Danilo, sinto muito que eu te preocupe tanto e te cause um sentimento tão ruim. Você realmente não me causa nenhum. Um abraço, espero que passe", escreveu o youtuber.





