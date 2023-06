Reprodução/ Instagram @thammymiranda Thammy Miranda e Gretchen

Thammy Miranda aproveitou o final da semana para responder a algumas perguntas dos fãs e compartilhar curiosidades nos stories do Instagram.

Questionado sobre a mãe, Gretchen, o vereador revelou que a relação entre os dois é excelente. Ele destacou que, quando era adolescente, costumavam brigar, pois acreditava saber tudo do mundo e que ninguém sabia mais do que ele.





No entanto, atualmente, a relação entre Thammy e a mãe é sensacional. "Tenho muito orgulho da mãe que eu tenho, da mulher guerreira que ela é e a gente se dá muito bem", declarou.

Ele enfatizou que eles se dão muito bem e revelou o segredo para a boa convivência entre mãe e filho com um toque de humor: "Ela fala o que ela quer, e eu falo: 'Sim, senhora'".





