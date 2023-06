Reprodução/Instagram O apresentador do programa "Sensacional" relata sobre a morte da esposa





O jornalista Décio Piccinini desabafou sobre a morte da esposa, Heloísa Martins, durante o programa "Sensacional" da RedeTV.

Heloísa foi casada com Décio e mãe dos primeiros dois filhos do apresentador. Ele conta que quando ela faleceu, entrou em pânico e não sabia como cuidar dos filhos sozinho.

"Dei um beijo nela na testa, ela deitou para dormir e eu fui para sala. Meia hora, quarenta minutos depois, fui para o quarto e ela estava morta... Eu pirei, tentei tudo que pude, chamei o socorro… Depois disso fiquei tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo, o que não é legal, porque você acaba não sendo nenhum dos dois", contou emocionado.

Décio é casado há 28 anos com Dora, com quem se relacionou quatro anos depois da morte de Heloísa. Ele também relembrou o nascimento da filha Veridiana, fruto do atual casamento, que chegou quando ele estava com 50 anos.

"A Dora acabou ganhando um óculos e um marido e já chegou em casa com dois filhos. Não foi fácil para ela (risos), mas ela me deu também um prêmio maravilhoso, o maior presente aos 50 anos: nasceu a Veridiana."