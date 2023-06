Reprodução / Instagram 02.06.2023 Cleo posa em cachoeira com biquíni transparente ao lado do marido

Cleo e o marido, Leandro Dlucca, proporcionaram um momento cheio de romantismo nesta sexta-feira (2), ao compartilharem uma foto juntos desfrutando de um dia de lazer em meio à natureza.

Na imagem, a atriz e cantora exibe um biquíni azul, enquanto o marido complementa o cenário com um calção da mesma cor. Leandro expressou o amor pela esposa na legenda da foto ao escrever em italiano: "Nós, meu amor. Até o fim".





Com a frase em uma língua estrangeira, Cleo respondeu brincando nos comentários: “Não entendi nada, mas eu concordo”. O casal está junto desde 2021.

Amigos e fãs do casal também comentaram a publicação elogiando a dupla. “Amo vocês”, declarou o ex-BBB Rodrigo Mussi. “Recarregando energias em 3, 2, 1”, disse o atleta Gabriel Gubela.









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.