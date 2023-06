Reprodução/Instagram O ex-BBB pelas redes sociais com corpo disforme





O cantor Rodolffo, ex-BBB 21, postou um vídeo sentado em uma cadeira de um salão de beleza no perfil do Instagram e viralizou na web após o público notar a diferença entre a parte superior do corpo e das pernas.





Com os músculos do braço mais rígidos e as pernas mais finas, os seguidores acharam que a imagem fosse montagem. "Só pode ser montagem, meu Deus", disse um fã. "Homem só sabe malhar braço e esquece das pernas, né? Credo", analisou outro. "Não é possível que essa foto é real, deve ser ângulo".

🚨AGORA: Após viralizar vídeo com as pernas finas, ex-BBB Rodolffo posta deboche: "Imagine se eu tivesse com o corpo bonito?" pic.twitter.com/YplzbjcWBt — Central Reality (@centralreality) June 1, 2023





Os comentários chegaram até Rodolffo, que usou os stories do Instagram para debochar das críticas. "Imagina se eu tivesse com o corpo bonito?", disse, ao surgir só de sunga.

Os fãs, vendo a disformidade do corpo de Rodolffo buscaram vídeos antigos, onde o sertanejo aparece fazendo elevação pélvica e especulam sobre o motivo do cantor só ter os braços musculosos. "Também, né? Fica indo para a academia fazer palhaçada", publicou um dos seguidores.