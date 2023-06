Reprodução Mirella analisa chance de reconciliação com Sthe Matos: 'Gostava dela'

A cantora MC Mirella revelou não ter intenções de fazer as pazes com a influenciadora Sthe Matos. Em participação ao Pod Cats, a funkeira apontou que se Sthefani quisesse conversar, teria mandado alguma mensagem a ela. A influenciadora baiana e ex-peoa de 'A Fazenda' foi pivô do divórcio entre Mirella e Dynho Alves.

Recentemente, Mirella anunciou a gravidez com Dynho Alves reforçando que o romance teria reatado. Ao ser questionada se o passado com Sthe Matos teria sido resolvido, a artista apontou que não há o que resolver.

"Eu não vou falar com Stefani, porque não tem o que falar com ela. Se ela quisesse ter falado comigo quando ela tivesse saído, ela teria me mandado mensagem. Não acho que ela gosta de mim, eu não tenho nada contra ela, eu gostava dela".

Mirella revelou que até interagia com a influenciadora através das redes sociais. "Antes do Dynho sair para ir para A Fazenda, eu falei para ele que eu gostava dela. Eu já sabia que ela estava [no reality] todo mundo [estava] especulando na internet. Então, assim, não acho que ela gosta de mim, então tenho nada para falar com ela. Eu mandava mensagem para ela, eu era super carinhosa".

MC Mirella conta que chegou a defender Sthe Matos de ataques dos vizinhos da influenciadora.

Em 2021, MC Mirella pediu divórcio de Dynho Alves após o companheiro estreitar a relação de amizade com Sthe Matos, durante a participação em "A Fazenda". Nas redes sociais, Mirella e os telespectadores acusavam a dupla de trocar carícias maliciosas.

Comprometida na época, Sthe Matos também rompeu o relacionamento com Victor Igoh após ser acusada de infidelidade. Atualmente, ela namora o cantor Kevi Jonny.